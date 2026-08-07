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Технический директор «Ред Булл» назвал ключевые проблемы и ограничения болида RB22

Технический директор «Ред Булл» назвал ключевые проблемы и ограничения болида RB22
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Технический директор «Ред Булл» Пьер Ваше рассказал, с какими ограничениями столкнулась команда при работе с болидом нынешнего сезона.

«Думаю, как и у любой гоночной машины, у нашей есть определённые ограничения в том, как гонщик может использовать её потенциал и доступную прижимную силу. Характеристики машины ограничивают возможности по настройке баланса и его корректировке. Очевидно, у нас, как и у любой другой гоночной машины, есть ограничения, связанные со стабильностью на входе в поворот и недостаточной поворачиваемостью в средней фазе поворота. Мы стараемся минимизировать эти недостатки с помощью механических настроек.

Что касается проблем машины в начале сезона, то нам действительно не хватало прижимной силы по сравнению с некоторыми соперниками. Кроме того, у нас были некоторые механические неисправности, из-за которых гонщик не чувствовал машину через рулевое управление. Мы устранили эти проблемы ещё в начале сезона. На это потребовалось некоторое время, однако эти сложности были лишь дополнением к общим ограничениям машины и её потенциала. У нас действительно были проблемы с тем, как гонщик ощущал машину. Это не секрет», — приводит слова Ваше издание Crash.net.

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