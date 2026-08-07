Руководитель «Кадиллака»: хотим создать место, куда все мечтают попасть

Руководитель «Кадиллака» Грэм Лоудон заявил, что главной целью американской команды является создание коллектива, который будет привлекать лучших специалистов Формулы-1.

«Надеюсь, нам удалось показать, что это команда с амбициозными целями. Мы хотим постоянно становиться лучше, и, думаю, именно это привлекает сильных специалистов. Перед нами стоит серьёзный вызов, и это очевидно для всех. Думаю, многих также привлекает возможность стать частью нового проекта и принять этот большой вызов. Надеюсь, мы также показали, что стремимся создать правильную рабочую атмосферу. Прежде всего мы гоночная команда, и, на мой взгляд, лучшие команды мира строятся вокруг философии высокоэффективной работы. Именно такую среду мы и пытаемся создать. Это непросто, но, если всё получится, такой проект действительно станет привлекательным.

Один из наших руководителей внутри команды сказал — и я полностью с ним согласен: мы хотим создать место, куда мечтают попасть все, где каждый гордится тем, что является её частью и откуда никто не хочет уходить. Если мы этого добьёмся, то привлечём лучших специалистов, построим лучшую команду, а результаты, надеюсь, придут сами собой», — приводит слова Лоудона RacingNews365.