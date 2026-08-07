Монтойя — о Хэмилтоне: при нынешнем уровне «Феррари» он не уйдёт ещё два-три года

Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя считает, что Льюис Хэмилтон не завершит карьеру в ближайшие годы, если «Феррари» сохранит нынешний уровень конкурентоспособности.

«Хэмилтон точно не уйдёт как минимум ещё два или три года. Если «Феррари» продолжит выступать на нынешнем уровне, а Хэмилтон сохранит такую же форму, он не завершит карьеру. Если Хэмилтон останется ещё на два или три года, проблема в том, что рано или поздно у «Феррари» появится кто-то ещё более интересный.

Например, если [Рафаэл] Камара перейдёт в Формулу-1 и в «Феррари» решат, что именно он является более привлекательным вариантом, то [Оливер] Берман уже не вернётся. Не повезло. Всё зависит от правильного момента: важно, насколько ты привлекателен и как тебя воспринимают именно в этот период», — сказал Монтойя в видео AS Columbia.