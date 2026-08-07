15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вассёр назвал отрицательную сторону нынешнего регламента Формулы-1

Вассёр назвал отрицательную сторону нынешнего регламента Формулы-1
Комментарии

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр считает, что регламент привёл к упрощению прохождения скоростных поворотов из-за особенностей силовых установок.

«Отрицательная сторона заключается в том, что развитие шасси продолжается, тогда как отдача силовой установки, я имею в виду её среднюю мощность, снижается. Из-за этого такие скоростные повороты, как «Пухон» в Спа или «Копс» в Сильверстоуне, перестали быть настоящими поворотами. Когда я начинал, «Радийон», «Бланшимон» и «Пухон» действительно были поворотами. Сегодня же газ держат в пол вплоть до въезда на пит-лейн…

Но я думаю, что в 2027 или 2028 году мы это исправим, изменив баланс между мощностью двигателя внутреннего сгорания и электрической составляющей, при этом сохранив прежнюю максимальную мощность», — приводит слова Вассёра FormulaPassion.

Материалы по теме
Вассёр: нынешние гонки стали менее искусственными, чем во времена DRS
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android