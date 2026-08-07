The Race составил рейтинг пилотов Ф-1 по итогам первой половины. В топ-10 — Гасли и Сайнс

Авторитетное британское издание The Race опубликовало рейтинг пилотов Формулы-1 по итогам первой половины сезона-2026. «Чемпионат» предлагает вам с ним ознакомиться.
Рейтинг пилотов Формулы-1 после первой половины сезона-2026:
1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).
2. Ландо Норрис («Макларен»).
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
4. Льюис Хэмилтон («Феррари»).
5. Карлос Сайнс («Уильямс»).
6. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).
7. Пьер Гасли («Альпин»).
8. Джордж Расселл («Мерседес»).
9. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз»).
10. Шарль Леклер («Феррари»).
11. Оскар Пиастри («Макларен»).
12. Оливер Берман («Хаас»).
13. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).
14. Габриэл Бортолето («Ауди»).
15. Исак Хаджар («Ред Булл»).
16. Франко Колапинто («Альпин»).
17. Нико Хюлькенберг («Ауди»).
18. Серхио Перес («Кадиллак»).
19. Эстебан Окон («Хаас»).
20. Алекс Албон («Уильямс»).
21. Валттери Боттас («Кадиллак»).
22. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).