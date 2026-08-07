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«Наверное, Фернандо не слишком приятно это слышать». Стролл назвал своего кумира в Ф-1

«Наверное, Фернандо не слишком приятно это слышать». Стролл назвал своего кумира в Ф-1
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Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл признался, что семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер стал примером для канадского пилота во время пути в Формуле-1, пошутив при этом над своим нынешним напарником и двукратным обладателем титула Фернандо Алонсо.

«Шумахер. Именно он стал для меня главным источником вдохновения на пути в Формулу-1. Включить телевизор и увидеть его за рулём той красной машины… Думаю, это была мечта любого ребёнка, именно это и рождало ту самую страсть. Правда, Фернандо, наверное, не слишком приятно слышать это сейчас, когда он сидит рядом», — приводит слова Стролла испанское издание MARCA.

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