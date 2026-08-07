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Honda NSX Айртона Сенны выставили на аукцион

Honda NSX Айртона Сенны выставили на аукцион
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Аукционный дом RM Sotheby’s выставил на продажу Honda NSX, которой в 1991 году пользовался трёхкратный чемпион мира Формулы-1 Айртон Сенна. Оценочная стоимость автомобиля составляет от £ 500 тыс. до £ 800 тыс.

Фото: RM Sotheby's

В начале 1991 года «Хонда» предоставила Сенне три автомобиля NSX в рамках соглашения с гонщиком. Одним из них стал экземпляр с номером шасси T000233, окрашенный в цвет Formula Red с чёрной крышей и чёрным кожаным салоном. Автомобиль был зарегистрирован в Португалии и передавался бразильцу всякий раз, когда он приезжал в страну.

Фото: RM Sotheby's

Именно на этой машине Сенна приезжал на Гран-при Португалии 1991 года, где квалифицировался третьим и финишировал вторым. Кроме того, автомобиль появился в документальном фильме «Айртон Сенна: Гонки у меня в крови» (1992), а также запечатлён на одной из самых известных фотографий гонщика, где он самостоятельно моет свой NSX из садового шланга.

Фото: RM Sotheby's

После гибели Сенны в 1994 году автомобиль несколько раз сменил владельцев, побывал в Португалии, Великобритании и Японии. В 2019 году NSX совершил памятную поездку в Имолу в честь 25-й годовщины гибели бразильца, а в 2024 году был приобретён нынешним владельцем, который вновь доставил машину в Великобританию. Теперь Honda NSX с номером шасси T000233 выставлена на торги RM Sotheby’s в рамках аукциона The London Auction.

Фото: RM Sotheby's

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