«Убиты горем». Комментатор Ф-1 — о настрое «Кадиллака» после схода Боттаса в Венгрии

Комментатор Sky Sports Дэвид Крофт заявил, что сотрудники «Кадиллака» крайне тяжело восприняли сход Валттери Боттаса на Гран-при Венгрии из-за повторившихся проблем с тормозами.

«Окружающие могут относиться к ним снисходительно, но сами они точно этого не делают. И именно это меня очень впечатлило. По дороге домой я разговаривал с несколькими сотрудниками «Кадиллака», и они были просто убиты горем из-за того, что произошло с тормозами Боттаса в Будапеште. Ещё одна трасса с короткими прямыми, жаркие условия, и тормоза снова загорелись. Они думали, что уже решили эту проблему, но вместо этого сказали: «Нет, мы обязаны докопаться до причины. Это неприемлемо».

Они не думают: «Мы новая команда, поэтому нам можно сделать скидку». Они думают иначе: «Мы должны решить эту проблему». И мне очень нравится такой подход. Именно это и хочется видеть в Формуле-1: «У нас есть проблема. Идите и устраните её». Надеюсь, у них это получится, потому что впереди ещё будут жаркие этапы. Например, в Сингапуре и Малайзии», — сказал Крофт в эфире Sky Sports F1 Show.