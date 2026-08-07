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Льюис Хэмилтон поделился кадрами с новой собакой и Кардашьян из отпуска

Льюис Хэмилтон поделился кадрами с новой собакой и Кардашьян из отпуска
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Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон опубликовал фотографии из отпуска во время летнего перерыва в Формуле-1. На снимках британец запечатлён вместе со своим новым щенком золотистого ретривера по кличке Гало, а также с американской моделью и актрисой Ким Кардашьян.

Фото: Из личного архива Хэмилтона

Фото: Из личного архива Хэмилтона

Фото: Из личного архива Хэмилтона

Фото: Из личного архива Хэмилтона

Фото: Из личного архива Хэмилтона

На летний перерыв Хэмилтон после Гран-при Венгрии ушёл, занимая второе место в личном зачёте Формулы-1, набрав 169 очков. За первые 11 этапов сезона британец поднялся на подиум на Гран-при Китая, Монако, Канады и Великобритании, а также одержал свою первую победу в составе «Феррари», выиграв Гран-при Барселоны-Каталуньи.

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