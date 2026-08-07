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«Люди разные». Пиастри защитил использование симулятора после критики Хэмилтона

«Люди разные». Пиастри защитил использование симулятора после критики Хэмилтона
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Пилот «Макларена» Оскар Пиастри заявил, что считает работу на симуляторе важной частью подготовки к гонкам, несмотря на слова Льюиса Хэмилтона, который критиковал такой способ работы и отказался от него.

«Считаю это полезным. Я также вырос уже в другом поколении по сравнению с тем, в котором рос Льюис. Разумеется, симуляторы существуют уже давно, но понимаю, что они подходят не всем. С нынешними машинами всё очень сложно, и, на мой взгляд, работа на симуляторе действительно полезна как для меня самого, так и для команды.

Но все люди разные. Симуляторы никогда не будут идеальными. Они никогда не станут безошибочным инструментом и никогда не смогут сравниться с управлением настоящей машиной. Ты либо работаешь с теми инструментами, которые у тебя есть, либо не делаешь этого, если считаешь, что так для тебя лучше», — приводит слова Пиастри RacingNews365.

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