«Люди разные». Пиастри защитил использование симулятора после критики Хэмилтона

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри заявил, что считает работу на симуляторе важной частью подготовки к гонкам, несмотря на слова Льюиса Хэмилтона, который критиковал такой способ работы и отказался от него.

«Считаю это полезным. Я также вырос уже в другом поколении по сравнению с тем, в котором рос Льюис. Разумеется, симуляторы существуют уже давно, но понимаю, что они подходят не всем. С нынешними машинами всё очень сложно, и, на мой взгляд, работа на симуляторе действительно полезна как для меня самого, так и для команды.

Но все люди разные. Симуляторы никогда не будут идеальными. Они никогда не станут безошибочным инструментом и никогда не смогут сравниться с управлением настоящей машиной. Ты либо работаешь с теми инструментами, которые у тебя есть, либо не делаешь этого, если считаешь, что так для тебя лучше», — приводит слова Пиастри RacingNews365.