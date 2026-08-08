ФИА планирует облегчить болиды Формулы-1 дополнительно на 80 кг к новому регламенту

Директор ФИА по одноместным машинам Николас Томбасис заявил, что федерация намерена продолжить работу над снижением массы болидов Формулы-1 к введению нового регламента. С нынешнем регламентом масса машин снизилась с 800 кг до 768.

«Машины стали немного легче и немного компактнее, и пилоты это оценили. Но означает ли это, что мы достигли того, чего я хотел? Нет. Мне хотелось бы, чтобы в будущем они были ещё на 80 кг легче, а также стали ещё немного короче и компактнее.

Именно к этому мы стремимся: сделать ещё один большой шаг вперёд по сравнению с тем, чего удалось добиться сейчас. Думаю, нынешние изменения стали хорошим шагом, но я не могу сказать: «Да, работа завершена, мы достигли цели». В будущем мы хотим сделать ещё один серьёзный шаг в плане облегчения машин, в том числе значительно снизить их массу. Думаю, это первый случай как минимум с 2000 года, а возможно, и раньше, когда болиды Формулы-1 стали легче», — приводит слова Томбасиса Motorsport.