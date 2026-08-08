Фотограф Формулы-1 опроверг слова Зафнауэра о «нелепой» одежде Хэмилтона

Фотограф Формулы-1 Ким Иллман прокомментировал слова бывшего руководителя команд Формулы-1 Отмара Зафнауэра, о том, что семикратный чемпион Льюис Хэмилтон приезжает на трассу, только чтобы «надеть нелепую одежду и сфотографироваться».

«Недавно Отмар Зафнауэр заявил, что Льюис приезжает на трассу именно тогда, когда там уже собрались все фотографы, чтобы появиться в своих нелепых нарядах и дать им возможность сделать снимки. Но это очень далеко от правды. Во-первых, в этом сезоне он появлялся в подобных модных образах всего на 13 из 44 дней гоночных уикендов. И я это прекрасно знаю, потому что снимаю прибытие гонщиков каждый день. В 90% случаев я приезжаю раньше любого из них. Вот все дни, когда мне удалось снять Льюиса в этих, как их называют, нелепых нарядах.

Более того, в некоторые дни он вообще старается избежать внимания прессы. Например, в третий день уикенда в Сильверстоуне он уехал по запасному маршруту, чтобы не попадаться журналистам. В других случаях его охранники закрывают нас от съёмки, а иногда он сам прикрывает лицо или отворачивается. И это, конечно, его полное право. Иногда он действительно хочет, чтобы его фотографировали. И тогда мы, разумеется, пользуемся этим. Но в нынешнем сезоне такое происходило максимум пять или шесть раз за 44 дня на трассе», — заявил Иллман в видео для своей страницы в TikTok.