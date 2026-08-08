Экс-пилот Ф-1 — о Ферстаппене: каждая команда отдала бы правую руку за него

69-летний шведский гонщик и бывший пилот Формулы-1 Стефан Йоханссон высказался о 28-летнем нидерландце и четырёхкратном чемпионе серии Максе Ферстаппене, выступающем за «Ред Булл».

«Я могу понять его разочарование. Если у тебя нет хорошей машины, ты не выиграешь. Никогда не было чемпиона мира, у которого не было бы лучшей машины. Такова реальность. Он по-прежнему творит чудеса большую часть времени, и он по-прежнему невероятно хорош, это очевидно.

Я уверен, что у него нет недостатка в количестве команд для своего ухода! Я думаю, каждый коллектив отдал бы правую руку, чтобы посадить его в свою машину», — приводит слова Йоханссона пресс-служба Формулы-1.