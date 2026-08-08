Боттас высказался о дебютном сезоне «Кадиллака» в Формуле-1

Двукратный вице-чемпион Формулы-1 Валттери Боттас высказался о дебюте «Кадиллака» в сезоне-2026.

«Да, абсолютно, нам нужно идти планомерно вперёд. Мы знали, что будут сложности. Было несколько гонок, которые мы не закончили из-за технических проблем. Мы знали, что это возможно и что это часть кривой обучения. Главное — нам просто нужно учиться на них и двигаться дальше. А в остальном, честно говоря, никаких больших сюрпризов.

Я знал, что мы можем прогрессировать в течение года, — мы видим, что мы это сделали. Нам удалось прибавить в темпе, нам удалось сделать машину более надёжной. То, как работает команда, становится всё лучше и лучше. Это был отличный путь до сих пор, но работы ещё очень много.

Когда я пришёл, в команде было всего пара человек, которых я знал раньше. Почти с каждым членом команды приходится выстраивать отношения — как лучше всего работать с ним или с ней, как выжать максимум из людей вокруг тебя. Это была большая работа, но именно так и бывает, когда создаёшь новую команду. Но, опять же, сейчас стало уже намного лучше. Я всё ещё узнаю команду всё лучше и лучше, людей, с которыми работаю. То же самое, кстати, и с Чеко [Пересом]. Всё началось очень хорошо, и приятно работать с ним.

Нужно быть терпеливым, потому что всё требует времени, но воодушевляет видеть прогресс за кулисами и иногда даже скорость машины. В целом это просто захватывающе, и меня вдохновляет мысль о будущем. Когда в конечном счёте придут результаты, это будет очень приятно», — приводит слова Боттаса сайт Формулы-1.