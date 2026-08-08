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«Перешёл в Ф-1, которая на 20 секунд быстрее Ф-3». Стролл — о подиуме в 18 лет

«Перешёл в Ф-1, которая на 20 секунд быстрее Ф-3». Стролл — о подиуме в 18 лет
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Канадский гонщик Лэнс Стролл («Астон Мартин») рассказал о своём подиуме на Гран-при Азербайджана — 2017, когда он в возрасте 18 лет финишировал на третьем месте, будучи пилотом «Уильямса».

«Переход из Ф-3 в Ф-1 был очень сложным. В Ф-3 у меня был очень доминантный сезон, я чувствовал себя очень комфортно в машине, был уверен в себе, и я перешёл в Ф-1, которая была на 20 секунд быстрее, чем Ф-3. Моему телу и мозгу потребовалось время, чтобы адаптироваться. Я пришёл в 18 лет, и я никогда этого не забуду, как и подиум в Баку. Мы многое изменили к той гонке, и это сработало. Это было невероятное ощущение», — приводит слова Стролла Маrса.

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