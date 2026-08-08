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Эмерсон Фиттипальди: надеюсь, что Хэмилтон поборется за титул

Эмерсон Фиттипальди: надеюсь, что Хэмилтон поборется за титул
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Двукратный чемпион Формулы-1 Эмерсон Фиттипальди высказался о семикратном чемпионе Льюисе Хэмилтоне и «Феррари».

«Я очень надеюсь, что Льюис поборется за титул. Было бы крайне здорово увидеть, как Льюис и «Феррари» прибавляют и сражаются с «Мерседесом».

Я на это надеюсь. Я очень уважаю [руководителя «Феррари»] Фреда Вассёра. Когда я владел командой A1 Team Brazil [в A1 Grand Prix], Фред [и его «АРТ Гран-при»] управляли нашей командой и проделали отличную работу. Он хороший парень, представитель топ-уровня. Думаю, теперь он хорошо знает итальянцев! Так что во второй половине сезона всё должно быть хорошо», — приводит слова Фиттипальди пресс-служба Формулы-1.

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