Эмерсон Фиттипальди: надеюсь, что Хэмилтон поборется за титул

Двукратный чемпион Формулы-1 Эмерсон Фиттипальди высказался о семикратном чемпионе Льюисе Хэмилтоне и «Феррари».

«Я очень надеюсь, что Льюис поборется за титул. Было бы крайне здорово увидеть, как Льюис и «Феррари» прибавляют и сражаются с «Мерседесом».

Я на это надеюсь. Я очень уважаю [руководителя «Феррари»] Фреда Вассёра. Когда я владел командой A1 Team Brazil [в A1 Grand Prix], Фред [и его «АРТ Гран-при»] управляли нашей командой и проделали отличную работу. Он хороший парень, представитель топ-уровня. Думаю, теперь он хорошо знает итальянцев! Так что во второй половине сезона всё должно быть хорошо», — приводит слова Фиттипальди пресс-служба Формулы-1.