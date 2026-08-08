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Вольф заявил, что больше в Ф-1 никогда не будет доминации как у «Мерседеса» в 2014-м

Вольф заявил, что больше в Ф-1 никогда не будет доминации как у «Мерседеса» в 2014-м
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Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф заявил, что больше в «Королевских гонках» никто не сможет доминировать так, как немецкая команда в 2014-м.

«То, что сделало нас столь доминирующими в начале гибридной эры 2014 года, заключалось в том, что долгое время наша силовая установка была намного сильнее всех. Сегодня вы видите, что «Феррари» очень близка к нам.

Если мы допустим ошибку в настройках или наше обновление не сработает, а у них, наоборот, сработает, то мы быстро оказываемся в положении догоняющих. Так что я не думаю, что мы ещё увидим такую эру доминирования в Формуле-1», — приводит слова Вольфа издание RacingNews365.

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