Стролл: мне нравится быть первым с отрывом в 30 секунд и думать, что взять на ужин

27-летний канадский гонщик Формулы-1 Лэнс Стролл, выступающий за команду «Астон Мартин», рассказал о том, как любить гоняться.

«Как я люблю гоняться? Мне нравится бороться с соперниками колесо в колесо. Ну, собственно, как и всем гонщикам, мне нравится быть первым с отрывом в 30 секунд и думать о том, что заказать на ужин. Но, конечно, я обожаю борьбу, перемену условий. Это очень захватывающе, когда ты стоишь на решётке, начинается мелкий дождь и ты не знаешь, на какой резине стартовать, правильно ли ты выберешь и сможешь ли получить большое преимущество», — приводит слова Стролла издание Marca.