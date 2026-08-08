Стролл назвал гонку, которую считает одной из лучших в карьере

27-летний канадский гонщик Формулы-1 Лэнс Стролл, выступающий за команду «Астон Мартин», назвал гонку, которую считает лучшей.

«Мне нравятся очень динамичные гонки, где нужно думать и принимать много решений. Как в Канаде-2024. Шёл дождь, потом высохло — была сухая траектория, и если ты на неё не попадал, то улетал в стену. Такие гонки требуют невероятной концентрации. Я финишировал седьмым или восьмым. Считаю её одной из лучших в своей жизни», — приводит слова Стролла издание Marca.

На Гран-при Канады — 2024 Стролл финишировал девятым, а его напарник и двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо — шестым.