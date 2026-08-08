«Феррари» продолжает ныть». Вольф — о мощностях двигателей Формулы-1 в 2026-м

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф высказался о расстановке сил коллективов в сезоне-2026.

«ФИА говорит, что по мощности двигателя внутреннего сгорания лидирует «Ред Булл». Так они измеряют. Возможно, в целом пакет лучше у нас. «Феррари» продолжает ныть, что у них не самый сильный двигатель.

Но я считаю, что у «Феррари» абсолютно конкурентоспособная силовая установка в машине, которая была явно спроектирована как высокоприжимная, с винглетами, закрывающими половину выхлопной системы. Так что. думаю, мы все примерно на одном уровне», — приводит слова Вольфа издание RacingNews365,