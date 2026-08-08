Боттас обозначил ближайшую цель «Кадиллака» в Формуле-1

36-летний финский гонщик, двукратный вице-чемпион Формулы-1 Валттери Боттас, выступающий за команду «Кадиллак», обозначил ближайшую цель американского коллектива.

«Мы хотим выходить во второй сегмент квалификации. Это следующий шаг, а затем мы хотим набирать очки. Это наши чёткие цели. Мы не хотим закончить сезон без очков. Но как туда прийти? Нам нужно сделать машину более надёжной. Нам нужно сделать машину быстрее, но мы работаем над этим», — приводит слова Боттаса официальный сайт Формулы-1.

После 11 этапов у «Кадиллака» ноль очков и 11-е место в Кубке конструкторов. У идущего 10-м «Астон Мартин» одно очко.