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«Сейчас такое редко встретишь». Йос Ферстаппен — о характере Макса Ферстаппена

«Сейчас такое редко встретишь». Йос Ферстаппен — о характере Макса Ферстаппена
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Бывший гонщик Формулы-1 Йос Ферстаппен высказался о характере своего сына Макса Ферстаппена («Ред Булл»).

— Я вижу много себя в том, как он себя ведёт: он прямолинейный и говорит то, что думает. Сейчас такое редко встретишь на вершине спорта, потому что всё контролируется спонсорами и организациями и ты уже не можешь быть самим собой. Но он — может. Если ему что-то не нравится, он это говорит. Я думаю, люди должны радоваться, что ещё есть такие люди — которые говорят правду и не меняются из-за спонсоров или корпораций.

— Это действительно большая редкость в наши дни…
— Он просто остаётся собой, и это здорово! Он есть тот, кто он есть, — приводит слова Ферстаппена-старшего аккаунт RBR Hub в социальной сети Х.

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