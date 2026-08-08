Технический эксперт объяснил, за счёт чего «Ред Булл» сможет выиграть ГП в 2026-м

Технический эксперт Паоло Филизетти высказался о команде Формулы-1 «Ред Булл» в сезоне-2026.

«RB22 претерпел серьёзные изменения в первых 11 гонках, особенно в плане компоновки боковых понтонов. Эти модификации были направлены на достижение принципиально иного распределения нагрузки и, прежде всего, на поиск стабильности в средней части поворота — аспекта, который оказался хронической проблемой.

Аэродинамическая прижимная сила — самое слабое место машины, а её распределение оставляет желать лучшего. Это неоднократно проявлялось в аэродинамических замерах, причём особенно заметный дефицит наблюдается в задней части болида. Тот факт, что дополнительные профили на корпусе центрального привода заднего антикрыла не были зарезервированы исключительно для медленных трасс вроде Монако, а оставались стандартными и в последующих гонках, показывает, что решение не является простым. Необходима тщательная переработка множества компонентов, причём днище находится на первом месте в списке самых срочных доработок.

Однако в том, что касается двигателя, «Ред Булл» преуспевает. Силовая установка Red Bull-Ford стала полноценным конкурентом среди новых моторов 2026 года. Производительность этого двигателя даже позволила команде на некоторых трассах выбирать больший уровень прижимной силы, чем было бы аэродинамически идеально, просто потому что мотор мог компенсировать этот выбор.

Картина сезона на данный момент неприятно ясна. В большинстве гонок команде не хватает гоночного темпа, и даже в квалификации скорости на одном круге часто недостаточно, хотя это упущение на самом высоком уровне выражено чуть менее остро. Тем не менее остаётся неоспоримым фактом, что «Ред Булл» является единственной топ-командой, которая ещё не выиграла ни одной гонки в 2026 году. В Австрии команда была близка к победе, но Ферстаппену не хватило чуть более полутора секунд, и он финишировал вторым, позади победителя Джорджа Расселла.

Чтобы одержать первую победу в сезоне, голландцу, вероятно, придётся полагаться на проблемы у конкурентов и на различия в стратегии развития на конкретных трассах. Для этого есть чёткое обоснование: производительность RB22, которая в последних гонках показала некоторую стабилизацию, может быть дополнительно повышена во второй половине сезона за счёт точечных обновлений, в то время как конкуренты могут не привозить новые доработки на те же этапы. В этом отношении у «Ред Булл» есть возможности. Однако есть и подвох. Текущая ситуация с силовой установкой, а именно возможности развития по программе ADUO, которые получают двигатели «Мерседеса» и «Феррари», создаёт реальное препятствие для планов «Ред Булл», — написал Филизетти в колонке на RacingNews365.