Мартин взял поул на ГП Великобритании MotoGP, Бедзекки — пятый, Марк Маркес — шестой

В субботу, 8 августа, на автодроме «Сильверстоун», Англия, состоялась квалификация 13-го этапа сезона-2026 MotoGP Гран-при Великобритании, поул в которой завоевал чемпион серии из Испании Хорхе Мартин («Априлья»). Второе время показал другой испанец — Рауль Фернандес («Априлья»). Третий — японец Аи Огура («Априлья»).
MotoGP. Гран-при Великобритании. Квалификация:
1. Хорхе Мартин («Априлья») — 1:56.160.
2. Рауль Фернандес («Априлья») +0.021.
3. Аи Огура («Априлья») +0.189.
4. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +0.255.
5. Марко Бедзекки («Априлья») +0.296.
6. Марк Маркес («Дукати») +0.367.
7. Алекс Маркес («Дукати») +0.379.
8. Франко Морбиделли («Дукати») +0.729.
9. Педро Акоста («КТМ») +0.772.
10. Икер Лекуона («Дукати») +1.162.