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MotoGP — Гран-при Великобритании — результаты квалификации

Мартин взял поул на ГП Великобритании MotoGP, Бедзекки — пятый, Марк Маркес — шестой
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В субботу, 8 августа, на автодроме «Сильверстоун», Англия, состоялась квалификация 13-го этапа сезона-2026 MotoGP Гран-при Великобритании, поул в которой завоевал чемпион серии из Испании Хорхе Мартин («Априлья»). Второе время показал другой испанец — Рауль Фернандес («Априлья»). Третий — японец Аи Огура («Априлья»).

MotoGP 2026. Этап 12. Grand Prix of Great Britain, Silverstone, Great Britain
Гран-при Великобритании. Квалификация 2
08 августа 2026, суббота. 14:15 МСК
Окончено
1
Хорхе Мартин
Aprilia
1:56.160
2
Рауль Фернандес
Aprilia
+0.021
3
Аи Огура
Aprilia
+0.189

MotoGP. Гран-при Великобритании. Квалификация:

1. Хорхе Мартин («Априлья») — 1:56.160.
2. Рауль Фернандес («Априлья») +0.021.
3. Аи Огура («Априлья») +0.189.
4. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +0.255.
5. Марко Бедзекки («Априлья») +0.296.
6. Марк Маркес («Дукати») +0.367.
7. Алекс Маркес («Дукати») +0.379.
8. Франко Морбиделли («Дукати») +0.729.
9. Педро Акоста («КТМ») +0.772.
10. Икер Лекуона («Дукати») +1.162.

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