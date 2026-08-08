Йос Ферстаппен рассказал, как Макс Ферстаппен полюбил гоняться в GT3

Бывший гонщик Формулы-1 Йос Ферстаппен рассказал, как его сын Макс Ферстаппен («Ред Булл») полюбил гонки GT3.

— Вы тоже участвовали в гонках в разных дисциплинах, включая эндуранс и ралли. Вы поощряли его попробовать что-то другое, или это уже было в его характере?

— В какой-то момент я начал тестировать GT3 — просто для удовольствия, чтобы получить новые впечатления и хорошо провести время с людьми. Я пригласил его попробовать, и ему так понравилось, что он в итоге основал собственную команду. Но у него всегда была полная свобода в этом плане. Это его жизнь, так, как он хочет, и я рад этому.

— Сейчас ваша карьера сосредоточена на ралли. Он говорит, что ралли его пугает, что риск слишком высок. Хотели бы вы, чтобы он когда-нибудь занялся этим, чтобы вы могли соревноваться друг с другом?

— Нет, важно то, чего хочет он. Мне без разницы, нравится ему это или нет, — я оставлю решение за ним, — приводит слова Ферстаппена-старшего аккаунт RBR Hub в социальной сети Х.