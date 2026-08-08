«Нас не предупредили». Стелла — о съёмочном дне «Феррари» в Мадриде

Руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла высказался о съёмочном дне «Феррари» на автодроме «Мадринг», который дебютирует в сезоне-2026.

«Нас не проинформировали о том, что «Феррари» проведёт эту сессию в Мадриде. На самом деле, я думаю, некоторые изображения с этого съёмочного дня были показаны другим командам. Но шины не являются репрезентативными, а состояние трассы, скорее всего, было ужасно скользким, потому что сейчас это просто строительная площадка.

Но всегда есть что-то, что можно изучить. У тебя есть некоторые ориентиры, особенно с силовой установкой этого года — ты получаешь некоторые данные, благодаря чему не начинаешь с нуля, исходя из полных предположений, потому что никто там раньше не был. Так что, возможно, небольшое преимущество есть. Для нас это стало сюрпризом, но это не нарушает регламент.

Мы благодарны, что хотя бы смогли увидеть трассу с бортовой камеры. После нескольких кругов в Мадриде мы забудем об этом и просто сосредоточимся на гоночном уикенде», — приводит слова Стеллы RacingNews365.