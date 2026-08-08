«У меня была куплена машина для трек-дней». Стролл — об участии в гонке GT3

27-летний канадский гонщик Формулы-1 Лэнс Стролл, выступающий за команду «Астон Мартин», рассказал, почему решил принять участие в гонке GT World Challenge Europe в «Поль Рикаре», где его экипаж занял 48-е место.

«Сделал это для удовольствия. Это была гонка, к которой я не готовился, а мои два напарника — да. У нас был перерыв, я хотел заняться чем-то в свободное время. У меня была куплена машина GT, которую приобрёл для трек-дней, увидел в этом возможность просто получить удовольствие», — приводит слова Стролла издание Marca.

Стролл вместе со своими партнёрами по экипажу выступал на Aston Martin Vantage GT3.