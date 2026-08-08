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«Слишком стар». Йос Ферстаппен — об участии в гонке «24 часа Ле-Мана» вместе с сыном

«Слишком стар». Йос Ферстаппен — об участии в гонке «24 часа Ле-Мана» вместе с сыном
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54-летний бывший гонщик Формулы-1 Йос Ферстаппен, являющийся отцом четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена («Ред Булл»), высказался о возможном участии вместе с сыном в гонке «24 часа Ле-Мана».

— Можете ли вы представить, что однажды поучаствуете в «24 часах Ле-Мана» вместе с ним? Это реалистичная цель для вас обоих?
— Знаю, что об этом говорят, но я также знаю, насколько он конкурентоспособен и профессионален. Думаю, для него лучше идти своим путём — это важнее. Потому что если он поедет в Ле-Мане или где-то ещё, будет хотеть побеждать — а я, наверное, уже слишком стар, чтобы быть таким же конкурентоспособным, как он! — приводит слова Ферстаппена-старшего аккаунт RBR Hub в социальной сети Х.

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