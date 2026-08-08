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Херберт — о штрафе Хэмилтона в Венгрии: нарушение скоростного режима было его ошибкой

Херберт — о штрафе Хэмилтона в Венгрии: нарушение скоростного режима было его ошибкой
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Бывший пилот Формулы-1 Джонни Херберт заявил, что штраф пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона на Гран-при Венгрии за превышение скорости на пит-лейне был полностью его ошибкой.

«Нельзя говорить, что просто не повезло. Нельзя и не следует наказывать гонщика только потому, что он вам не нравится. Так это не работает. Руководящие принципы существуют, всё предельно просто. В комнате находятся четыре стюарда, которые тесно взаимодействуют друг с другом. Нельзя игнорировать правила и руководящие принципы, потому что это приводит ко множеству других проблем. Более того, это будет раздражать гонщиков. Поэтому последовательность в назначении наказаний имеет решающее значение, именно к этому всегда стремятся команды и гонщики. На мой взгляд, стюарды отлично справляются со своей работой.

Нарушение скоростного режима было ошибкой Хэмилтона, точка. Нельзя винить кого-либо ещё. Стал бы Льюис 10 лет назад поступать подобным образом? Скорее всего, нет. Не знаю, почему он настолько ошибся в оценке ситуации. В конечном счёте никаких оправданий нет. Дело не в том, что стюарды что-то имеют против Льюиса. Всё работает не так. Ему просто нужно научиться не допускать подобных ошибок», — приводит слова Херберта издание PlanetF1.

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