Мартин уверенно выиграл спринт ГП Великобритании MotoGP, Бедзекки — третий

В субботу, 8 августа, на автодроме «Сильверстоун», Англия, состоялся спринт-заезд 13-го этапа сезона-2026 MotoGP Гран-при Великобритании, победил чемпион серии из Испании Хорхе Мартин («Априлья»). Второе время показал японец Аи Огура («Априлья»). Третий — итальянец Марко Бедзекки («Априлья»).
MotoGP. Гран-при Великобритании. Спринт:
1. Хорхе Мартин («Априлья») — 19:49.066.
2. Аи Огура («Априлья») +1.530.
3. Марко Бедзекки («Априлья») +3.974.
4. Алекс Маркес («Дукати») +6.956.
5. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +8.651.
6. Педро Акоста («КТМ») +10.745.
7. Жоан Мир («Хонда») +10.826.
8. Франко Морбиделли («Дукати») +12.539.
9. Марк Маркес («Дукати») +13.965.
10. Диого Морейра («Хонда») +13.992.