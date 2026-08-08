Мартин уверенно выиграл спринт ГП Великобритании MotoGP, Бедзекки — третий

В субботу, 8 августа, на автодроме «Сильверстоун», Англия, состоялся спринт-заезд 13-го этапа сезона-2026 MotoGP Гран-при Великобритании, победил чемпион серии из Испании Хорхе Мартин («Априлья»). Второе время показал японец Аи Огура («Априлья»). Третий — итальянец Марко Бедзекки («Априлья»).

MotoGP. Гран-при Великобритании. Спринт:

1. Хорхе Мартин («Априлья») — 19:49.066.

2. Аи Огура («Априлья») +1.530.

3. Марко Бедзекки («Априлья») +3.974.

4. Алекс Маркес («Дукати») +6.956.

5. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +8.651.

6. Педро Акоста («КТМ») +10.745.

7. Жоан Мир («Хонда») +10.826.

8. Франко Морбиделли («Дукати») +12.539.

9. Марк Маркес («Дукати») +13.965.

10. Диого Морейра («Хонда») +13.992.