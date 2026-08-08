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Макс Ферстаппен исключил выход своей команды Verstappen Racing в Формулу-1

Макс Ферстаппен исключил выход своей команды Verstappen Racing в Формулу-1
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Четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен заявил, что его команда Verstappen Racing никогда не будет выступать в Формуле-1, поскольку это требует больших усилий и не соответствует его планам.

«Нет, [мы не будем участвовать в Формуле-1]! Потому что это слишком требовательно. В таком случае я по-прежнему проводил бы по 24 гонки в год или был бы постоянно занят своей собственной гоночной командой. Делегировать часть обязанностей? Да, это возможно. Но считаю, если ты действительно вовлечённый владелец команды и хочешь, чтобы всё было сделано правильно, должен держать руку на пульсе и лично присутствовать.

Конечно, нужны люди, которые смогут эффективно управлять повседневной работой команды. Но я не из тех, кто способен пять гонок подряд лежать на пляже, не зная, что происходит с моей командой. Это вызвало бы у меня слишком сильный стресс, а мне этого не хочется», — приводит слова Ферстаппена издание Formule 1 Magazine.

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