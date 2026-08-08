Макс Ферстаппен: Verstappen Racing должна бороться за победы, но не в Формуле-1

Четырёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что его команда Verstappen Racing должна стать профессиональным коллективом, который борется за победы в различных гоночных классах.

«Через 10-20 лет должна существовать профессиональная гоночная команда, которая будет бороться за победы в различных гоночных классах. Ни больше ни меньше. Мы не собираемся участвовать только потому, что нам нравится гоняться. Мы хотим быть впереди, выигрывать гонки и как минимум стабильно бороться за высокие позиции. Этот стандарт должен сохраняться всегда.

Темпы дальнейшего развития команды также немного зависят от моих собственных решений на ближайшие годы и от того, чем я буду заниматься в Формуле-1. Но цель однозначно заключается в дальнейшем расширении гоночной команды. В частности, в направлении гонок на выносливость, а не Формулы-1 или чего-то подобного», — приводит слова Ферстаппена издание Formule 1 Magazine.