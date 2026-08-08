Менеджер Ферстаппена рассказал, как гонщик вернул Формуле-1 популярность в Нидерландах

Раймонд Вермюлен, менеджер Макса Ферстаппена, рассказал о влиянии четырёхкратного чемпиона мира на популярность Формулы-1 в Нидерландах.

«Нидерландцы, конечно, патриотичны и гордятся своими соотечественниками, поэтому они вместе со всеми переживают этот успех и празднуют его. Но за этим очень здорово наблюдать. То же самое можно увидеть по эйфории вокруг национальной футбольной команды или выступлений конькобежцев на Олимпийских играх.

Формула-1 в Нидерландах долгое время находилась в глубокой зимней спячке. После успехов Йоса [Ферстаппена] ситуация с достижениями нидерландских гонщиков складывалась довольно непросто. А история Макса, молодого парня, который перевернул устоявшийся порядок, конечно, стала огромным событием. Думаю, мы, нидерландцы, можем невероятно гордиться тем, что Гран-при вернулся в Зандворт. Долгое время никто даже не осмеливался мечтать о таком. Макс несколько раз смог там победить и придал огромный импульс всей экономике, связанной с проведением Гран-при Нидерландов. Думаю, все понимают, что именно Макс изменил ситуацию», — приводит слова Вермюлена GPblog.