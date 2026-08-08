Карлос Сайнс рассказал, как «Феррари» шокировала детальным анализом его выступлений

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс рассказал, что был шокирован, когда перед переходом в «Феррари» в 2021 году ему показали подробный анализ его выступлений за предыдущие команды.

«Помню, когда пришёл в «Феррари», Маттиа [Бинотто] и Лоран [Мекис] в то время показали мне документ со всеми результатами моих выступлений за предыдущие шесть лет в сравнении с напарниками. Я был шокирован тем, насколько много они знали. В «Макларене», «Рено» и «Торо Россо»… Я думал, что они этого не заметят.

У них были данные по гонкам на сухой трассе, переходу с сухой на мокрую, полностью мокрым условиям, квалификациям. Они изучали меня, поэтому и выбрали. Затем они показали статистику, которую, по их мнению, мне нужно было улучшить, а я подумал: «Это именно те показатели, которые, как я сам знал, мне нужно было улучшить».

Я не был полностью готов к тому, что команды действительно анализируют всё на таком уровне детализации. То, что такая команда, как «Феррари», изучила меня и выбрала вместо Даниэля Риккардо или других претендентов на место в «Скудерию», меня впечатлило. Я был приятно удивлён тем, что топ-команды или коллективы, располагающие необходимыми инструментами, способны видеть настолько подробную картину», — приводит слова Сайнса издание RacingNews365.