«Культурный шок». Хаджар рассказал о переходе из «Рейсинг Буллз» в «Ред Булл»

Пилот «Ред Булл» Изак Хаджар рассказал, как для него прошёл переход из «Рейсинг Буллз» в основную команду.

«Это определённо можно назвать культурным шоком. Ты переходишь из скорее семейного коллектива, итальянской команды, в британскую. Это действительно отличается. «Рейсинг Буллз» очень сильно помогла мне в мой первый год. Там привыкли работать с молодыми гонщиками и готовить их к выступлениям за основную команду.

Мой переход в «Ред Булл» не такой, как у Льюиса [Хэмилтона] из «Мерседеса» в «Феррари». Я нахожусь в молодёжной команде с 2021 года. У меня были тесты в рамках первых свободных тренировок, молодёжные тесты. Поэтому в этом году работаю с Вуди (Ричардом Вудом, гоночным инженером. – Прим «Чемпионата»), но свою первую тренировку вместе с ним провёл ещё три года назад. Так что для меня естественно находиться здесь.

Всё ещё бывают моменты, когда не могу поверить, что это происходит, потому что я провёл в команде не 200 гонок. Каждый раз, когда я прохожу по гаражу и сажусь в машину, всё ещё испытываю чувство гордости от того, что нахожусь здесь, в команде чемпиона мира, рядом с таким невероятным напарником. Я заслуживаю быть здесь, но при этом мне очень повезло оказаться здесь», — сказал Хаджар в подкасте Talking Bull.