Лиам Лоусон назвал свою личную цель на вторую половину сезона-2026

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон рассказал о своей главной цели на оставшуюся часть сезона Формулы-1 2026 года.

«Думаю, для всех будет хорошо немного отдохнуть, особенно учитывая, насколько насыщенной была эта часть года. Но, конечно, мне нравится гоняться, особенно когда всё складывается хорошо. После перерыва нас ждут несколько интересных гонок, я очень жду возможности снова выйти на трассу.

Если говорить лично обо мне и моей цели, она заключается в том, чтобы набирать очки на как можно большем количестве этапов, извлекать максимум из машины, а где это позволит мне оказаться по итогам года, там и окажусь. Для меня важнее понимать, что я сделал всё возможное. У меня нет какой-то конкретной позиции, на которой хочу закончить сезон. В Формуле-1 очень сложно ставить перед собой подобные цели, особенно когда выступаешь в средней группе. Но если мы сможем стать лучшей командой средней группы, думаю, как гонщики мы тоже выполним свою работу», — приводит слова Лоусона официальный сайт Формулы-1.