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В «Феррари» видят сходство между Льюисом Хэмилтоном и Михаэлем Шумахером

В «Феррари» видят сходство между Льюисом Хэмилтоном и Михаэлем Шумахером
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Бывший гоночный инженер «Феррари» Роб Смедли заявил, что сотрудники «Скудерии», проработавшие в команде более 20 лет, проводят параллели между Льюисом Хэмилтоном и Михаэлем Шумахером.

«Хочу отдельно отметить Льюиса. Такое ощущение, что он ещё и сильно подталкивает команду, верно? Мы уже говорили об этом: когда в команде появляется гонщик такого уровня, коллектив словно становится на один процент сильнее.

Они его любят. Когда разговариваю с ребятами один на один или в общих чатах, в которых состою, все они его просто обожают, потому что он даёт результат. Это семикратный чемпион мира, и они знают, что это человек, способный добиваться успеха. Льюис по-прежнему может выигрывать чемпионаты мира, но при этом ещё и подталкивает команду. Делает это правильным образом, они это ценят. Те, кто работает в команде уже 20 лет и больше, видят сходство между ним и Михаэлем», — приводит слова Смедли издание Motorsport.

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