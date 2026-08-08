«На 100% согласен». Монтойя поддержал идею проводить 24 спринтерских уикенда

Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя считает, что спринтерские гонки должны проходить на каждом этапе чемпионата. Ранее эту идею высказал исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе.

«На 100% согласен, абсолютно. Уже говорил об этом: уикенды со спринтами намного интереснее. Для болельщиков они также гораздо интереснее. Для меня сейчас, когда я работаю на телевидении, уикенд со спринтом — это прекрасно, потому что постоянно что-то происходит. Я вам говорю: на обычном уикенде только и делаешь, что смотришь практику, практику, практику, практику, практику. Потом: «А, хорошо, давайте квалифицироваться и гоняться». Единственное изменение здесь — одна тренировочная сессия.

Вместо 60-минутной тренировочной сессии на спринтерском уикенде я бы вернул 90 минут. 90 минут практики, квалификация к спринту, спринтерская гонка, ещё одна квалификационная сессия — и всё. Чтобы люди перестали жаловаться, дайте им 90 минут», — приводит слова Монтойи F1oversteer