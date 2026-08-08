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В «Хонде» назвали возвращение Алонсо в борьбу за титул главной целью

В «Хонде» назвали возвращение Алонсо в борьбу за титул главной целью
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Главный инженер «Хонды» Синтаро Орихара заявил, что возвращение пилота «Астон Мартин» испанца Фернандо Алонсо в борьбу за чемпионский титул является главной целью японского производителя.

«Его обратная связь всегда очень важна. У него 20 лет опыта. Если Фернандо говорит: «Нам нужна такая-то настройка системы перед входом в поворот», мы должны прислушаться к его мнению.

Именно этого [возвращение Алонсо в борьбу за титул] и хотим добиться. Поэтому тесно работаем вместе и знаем, что он отличный гонщик. У него огромная страсть к своему делу, он доверяет «Хонде». Поэтому хотим дать ему именно то, чего он хочет. Это определённо наша цель», — приводит слова Орихары издание PlanetF1.

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