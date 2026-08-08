15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Монтойя — о Херте: для него и для «Кадиллака» то, что он делает в Ф-2, не имеет значения

Монтойя — о Херте: для него и для «Кадиллака» то, что он делает в Ф-2, не имеет значения
Комментарии

Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя заявил, что «Кадиллак» может подписать Колтона Херту на сезон-2027, несмотря на неудачные выступления американца в Формуле-2.

«Для него и для команды то, что он делает в Формуле-2, не имеет значения. Они знают и понимают, насколько сложна Формула-2. Если команда сейчас не показывает результатов — посмотрите, что происходит у нас, ничего не работает, катастрофа, — это не должно иметь решающего значения. Так что теоретически Колтон получит шанс и может внезапно стать резервным гонщиком «Феррари» из-за этих двигателей «Скудерии», — рассказал Монтойя в видео для своего блога MONTOYAS в AS Colombia.

Читать далее:
«На 100% согласен». Монтойя поддержал идею проводить 24 спринтерских уикенда
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android