Монтойя — о Херте: для него и для «Кадиллака» то, что он делает в Ф-2, не имеет значения

Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя заявил, что «Кадиллак» может подписать Колтона Херту на сезон-2027, несмотря на неудачные выступления американца в Формуле-2.

«Для него и для команды то, что он делает в Формуле-2, не имеет значения. Они знают и понимают, насколько сложна Формула-2. Если команда сейчас не показывает результатов — посмотрите, что происходит у нас, ничего не работает, катастрофа, — это не должно иметь решающего значения. Так что теоретически Колтон получит шанс и может внезапно стать резервным гонщиком «Феррари» из-за этих двигателей «Скудерии», — рассказал Монтойя в видео для своего блога MONTOYAS в AS Colombia.