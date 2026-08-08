«Ожидала, результаты что-то значат». Вице-чемпионка F1 Academy — о трудностях с карьерой

Вице-чемпионка F1 Academy в составе «Феррари» Майя Вег рассказала о сложностях, с которыми столкнулась после завершения карьеры в женском чемпионате.

«Не знаю, как вообще это написать. Весь сезон я показывала вам положительные моменты, но правда в том, что это был, безусловно, самый тяжёлый год в моей карьере. Год назад я боролась за чемпионский титул, одерживала победы и почти каждый уикенд поднималась на подиум. Никогда не думала, что менее чем через год окажусь в таком положении.

Перед началом этого сезона у нас был отличный план. Незадолго до старта всё рухнуло по причинам, которые от меня не зависели. К тому моменту было уже слишком поздно придумывать что-то новое, и самостоятельно найти возможность регулярно гоняться оказалось очень сложно. Мне повезло, и я благодарна за возможность провести несколько гонок в Belcar за Art Racing. В своём дебюте за рулём машины класса GT поднялась на подиум. Но запланированная для меня гонка «24 часа Золдера» теперь тоже не состоится. Поэтому прямо сейчас у меня нет ни одной предстоящей гонки.

Я продолжала работать. Тренировала пилотов непосредственно на трассе, занималась инженерной работой, участвовала в разборах и анализировала данные. В этом году многому научилась и очень сильно выросла. Но не хочу просто наблюдать со стороны. Хочу гоняться на самом высоком уровне и показать, на что действительно способна. Автоспорт — суровая среда. Думаю, я просто ожидала, что результаты, которых добивалась последние несколько лет, что-то значат.

Спасибо всем, кто поддерживает меня в это непростое время. Близкие постоянно говорят мне, что когда одна дверь закрывается, открывается другая, предпочитаю им верить. Команды, партнёры и все, с кем мне стоит связаться: пожалуйста, напишите мне. Я ещё вернусь!» — написала Вег на своей странице в социальной сети X.