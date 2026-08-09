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Колапинто обокрали во время отпуска в Италии

Колапинто обокрали во время отпуска в Италии
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23-летний аргентинский пилот «Альпин» Франко Колапинто рассказал, что во время отпуска в Италии стал жертвой кражи. Аргентинец с иронией опубликовал пост с подборкой фотографий.

«И кто бы мог сказать европейцам, что они собираются украсть всё у латиноамериканца. Пожалуйста, даже мате (мате — традиционный завариваемый южноамериканский напиток. – Прим «Чемпионата») не оставили в покое. Уверен, мате им не понравится», — написал Колапинто на своих страницах в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Колапинто

Фото: Из личного архива Колапинто

Фото: Из личного архива Колапинто

Фото: Из личного архива Колапинто

«Последние фотографии с этой штукой, мате и так далее. Надеюсь, те, кто это украл, наслаждаются», — написал Колапинто под постом в социальных сетях.

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