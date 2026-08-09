Габриэл Бортолето рассказал о разнице в работе между «Кик-Заубером» и «Ауди»

Пилот «Ауди» Габриэл Бортолето рассказал об изменениях, произошедших в команде после перехода «Кик-Заубер» под контроль немецкого автопроизводителя. По словам бразильца, вместе с приходом «Ауди» в коллективе значительно изменилась рабочая атмосфера и отношение к развитию команды.

«Вы действительно можете увидеть разницу, особенно в том, что сильно изменилась ментальность. Я очень уважаю команду, которая была у нас в прошлом году и многие годы до этого, но правда, реальность такова, что сейчас мы находимся в совершенно другой ситуации.

У нас есть поддержка «Ауди». Это производитель, мы создаём собственный двигатель. У нас большая финансовая поддержка с их стороны, поэтому мы не испытываем тех проблем, с которыми, возможно, «Заубер» сталкивался в прошлом. И ментальность тоже меняется. Мы хотим добиться больших успехов в будущем. У нас внутри команды есть чёткие цели, и мы работаем над их достижением. Я действительно вижу разницу между прошлым и нынешним годом в том, как люди себя ведут и как они работают.

Кроме того, теперь у нас есть невероятная команда в Нойбурге. Практически все сотрудники, которые в прошлом году не работали с нами, сейчас занимаются там силовыми установками. И то, чего им удалось добиться в первый год действия нового регламента и при первой попытке создать двигатель для Формулы-1, на мой взгляд, невероятно.

Мы всё ещё понимаем, что нам нужно совершенствоваться. Нам нужно стать лучше. Мы знаем, что пока отстаём, но сделать то, чего они добились, непросто. Снимаю перед ними шляпу, и мы продолжим двигаться вперёд и работать в том же направлении. Мы добьёмся больших успехов в будущем», — сказал Бортолето в интервью RacingNews365.