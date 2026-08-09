«Как во сне». Йос Ферстаппен — о чувствах после чемпионства Макса в Ф-1

Бывший гонщик Формулы-1 Йос Ферстаппен, являющийся отцом четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена («Ред Булл»), рассказал о чувствах, которые испытал, когда его сын стал чемпионом.

— Каково это было — увидеть, как ваш сын стал чемпионом мира Формулы-1?

— Это было как во сне — что-то такое, во что трудно поверить. И это было абсолютно потрясающе; мы закатили одну из лучших вечеринок в нашей жизни. Это было так насыщенно — у меня до сих пор есть видео с той ночи! Это был поистине трогательный момент, который мы разделили вместе.

— Как по-разному ощущаются достижение чего-то самим и наблюдение за тем, как этого достигает ваш сын — тот, кого вы тренировали и помогали всю его жизнь?

— Я не знаю, потому что я сам никогда этого не достигал! (Смеётся.) Это то, над чем мы работали половину моей жизни, например. После завершения моей собственной карьеры моей главной целью было привести Макса на вершину автоспорта. И это произошло. Конечно, я очень горжусь всем, чего он достиг и продолжает достигать, а также тем, каким человеком он стал, — приводит слова Ферстаппена-старшего аккаунт RBR Hub в социальной сети Х.