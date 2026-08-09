«Нет культуры обвинений». В «Макларене» рассказали, как изменилась команда для побед в Ф-1

Гоночный директор команды Формулы-1 «Макларен» Рандип Сингх высказался о коллективе.

«Главное изменение в команде, позволившее нам вернуться в число лучших, — это просто смена руководства с Андреа [Стелла] и Заком [Брауном], и я думаю, что это просто дало каждому возможность заниматься своей работой.

У нас нет никакой культуры обвинений. Я не знаю, насколько легко это переоценить. Но если ты занимаешься вещами, которые довольно напряжённые и могут пойти не так, потому что они основаны на вероятностях, как, например, стратегия, ты иногда начинаешь переживать: «О, что подумают люди, если я ошибусь?»

Здесь этого нет. Ты просто продолжаешь постоянно улучшаться. Ты не беспокоишься, если результат плохой. Если было принято плохое решение, ты, очевидно, пытаешься разобраться в нём, понять его и улучшить. Но, серьёзно, здесь вообще нет обвинений. Ты выходишь из гонок, где были ошибки. Хорошие вещи, плохие вещи — и ты относишься к ним одинаково. Так что это действительно даёт силы», — приводит слова Сингха Sky Sports.