«Было очень обидно». Стролл — об упущенной победе после единственного поула в карьере
Поделиться
27-летний канадский гонщик Формулы-1 Лэнс Стролл, выступающий за команду «Астон Мартин», высказался о Гран-при Турции — 2020, где, будучи пилотом «Рейсинг Пойнт», он взял поул в дождевой квалификации, но в основной гонке упустил победу.
Формула-1 2020. Этап 14, Стамбул, Турция
Гран-при Турции. Гонка (58 кругов, 309.396 км)
15 ноября 2020, воскресенье. 13:10 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
1:42:19.313
2
Серхио Перес
Racing Point
+31.633
3
Себастьян Феттель
Scuderia Ferrari
+31.960
«В квалификации в Турции я правильно выбрал шины и взял поул. В гонке всё было очень обидно. Я лидировал с отрывом в 15 секунд, но кто-то, не помню, вылетел, я отвлёкся на жёлтый флаг и сам ушёл в вылет. Я повредил что-то внизу болида, и машина потеряла прижимную силу. Всё было разрушено. Это было тяжело пережить», — приводит слова Стролла испанское издание Marca.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 августа 2026
-
16:41
-
16:17
-
15:44
-
15:17
-
14:44
-
14:37
-
13:59
-
13:31
-
12:43
-
12:23
-
11:33
-
11:14
-
10:48
-
10:17
-
09:46
-
09:28
-
00:56
-
00:47
- 8 августа 2026
-
23:59
-
23:44
-
22:44
-
22:43
-
21:59
-
21:51
-
20:59
-
20:53
-
19:59
-
19:47
-
18:53
-
18:51
-
17:57
-
16:37
-
16:13
-
15:42
-
15:11