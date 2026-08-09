15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Было очень обидно». Стролл — об упущенной победе после единственного поула в карьере

«Было очень обидно». Стролл — об упущенной победе после единственного поула в карьере
Комментарии

27-летний канадский гонщик Формулы-1 Лэнс Стролл, выступающий за команду «Астон Мартин», высказался о Гран-при Турции — 2020, где, будучи пилотом «Рейсинг Пойнт», он взял поул в дождевой квалификации, но в основной гонке упустил победу.

Формула-1 2020. Этап 14, Стамбул, Турция
Гран-при Турции. Гонка (58 кругов, 309.396 км)
15 ноября 2020, воскресенье. 13:10 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
1:42:19.313
2
Серхио Перес
Racing Point
+31.633
3
Себастьян Феттель
Scuderia Ferrari
+31.960

«В квалификации в Турции я правильно выбрал шины и взял поул. В гонке всё было очень обидно. Я лидировал с отрывом в 15 секунд, но кто-то, не помню, вылетел, я отвлёкся на жёлтый флаг и сам ушёл в вылет. Я повредил что-то внизу болида, и машина потеряла прижимную силу. Всё было разрушено. Это было тяжело пережить», — приводит слова Стролла испанское издание Marca.

Материалы по теме
Стролл назвал гонку, которую считает одной из лучших в карьере
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android