«Было очень обидно». Стролл — об упущенной победе после единственного поула в карьере

27-летний канадский гонщик Формулы-1 Лэнс Стролл, выступающий за команду «Астон Мартин», высказался о Гран-при Турции — 2020, где, будучи пилотом «Рейсинг Пойнт», он взял поул в дождевой квалификации, но в основной гонке упустил победу.

«В квалификации в Турции я правильно выбрал шины и взял поул. В гонке всё было очень обидно. Я лидировал с отрывом в 15 секунд, но кто-то, не помню, вылетел, я отвлёкся на жёлтый флаг и сам ушёл в вылет. Я повредил что-то внизу болида, и машина потеряла прижимную силу. Всё было разрушено. Это было тяжело пережить», — приводит слова Стролла испанское издание Marca.