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«Удивлён, где сделал это». Йос Ферстаппен — о чемпионском обгоне Макса в Абу-Даби-2021

«Удивлён, где сделал это». Йос Ферстаппен — о чемпионском обгоне Макса в Абу-Даби-2021
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Бывший гонщик Формулы-1 Йос Ферстаппен, являющийся отцом четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена («Ред Булл»), высказался о чемпионском обгоне сына на последнем круге Гран-при Абу-Даби — 2021 в борьбе с Льюисом Хэмилтоном, выступавшим тогда в «Мерседесе».

Формула-1 2021. Этап 22, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Гонка (58 кругов, 306.183 км)
12 декабря 2021, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:30:17.345
2
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
+2.256
3
Карлос Сайнс-мл.
Scuderia Ferrari
+5.173

— Ваше сердце, должно быть, колотилось в бешеном темпе на том последнем круге Гран-при Абу-Даби — 2021?
— Вы знаете, что произошло: машина безопасности за шесть кругов до финиша, а затем внезапно всего один гоночный круг, чтобы определить чемпиона мира. Я уже знал, что Макс пойдёт на обгон — я был уверен на 100%. Но я оказался удивлён тем местом, где он это сделал — обогнал Льюиса [в пятом повороте]. И ведь всегда так с Максом — он обгоняет там, где никто другой не обгоняет. И это застало врасплох многих людей на трассе, — приводит слова Ферстаппена-старшего аккаунт RBR Hub в социальной сети Х.

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