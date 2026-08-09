«Удивлён, где сделал это». Йос Ферстаппен — о чемпионском обгоне Макса в Абу-Даби-2021

Бывший гонщик Формулы-1 Йос Ферстаппен, являющийся отцом четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена («Ред Булл»), высказался о чемпионском обгоне сына на последнем круге Гран-при Абу-Даби — 2021 в борьбе с Льюисом Хэмилтоном, выступавшим тогда в «Мерседесе».
— Ваше сердце, должно быть, колотилось в бешеном темпе на том последнем круге Гран-при Абу-Даби — 2021?
— Вы знаете, что произошло: машина безопасности за шесть кругов до финиша, а затем внезапно всего один гоночный круг, чтобы определить чемпиона мира. Я уже знал, что Макс пойдёт на обгон — я был уверен на 100%. Но я оказался удивлён тем местом, где он это сделал — обогнал Льюиса [в пятом повороте]. И ведь всегда так с Максом — он обгоняет там, где никто другой не обгоняет. И это застало врасплох многих людей на трассе, — приводит слова Ферстаппена-старшего аккаунт RBR Hub в социальной сети Х.
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