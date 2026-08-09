«Музыкальные стулья». Эмерсон Фиттипальди — о будущем Макса Ферстаппена в «Ред Булл»

Двукратный чемпион Формулы-1 Эмерсон Фиттипальди высказался о будущем Макса Ферстаппена в «Ред Булл».

«Всегда трудно высказывать мнение о том, что происходит. Я не знаю его отношений [с командой]. Я не знаю, что они делают на следующий год. Макс — невероятный талант. Он тащит свою машину на себе. Я думаю, он очень предан команде, и мне это нравится. Мне всегда нравилось выступать за одну команду много лет, насколько это было возможно. Я думаю, у него также есть эта преданность.

Но, возможно, он и уйдёт. Если это произойдёт, начнётся та самая игра «музыкальные стулья». Это заставит всех двигаться. Я считаю, что эта часть Формулы-1 тоже захватывающая. Болельщики сидят и гадают: «Кто будет в команде? Куда он переходит?» Это неотъемлемая часть спорта», — приводит слова Фиттипальди пресс-служба Формулы-1.