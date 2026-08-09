Йос Ферстаппен ответил, помог бы он другим своим детям при желании стать гонщиками

Бывший гонщик Формулы-1 Йос Ферстаппен, являющийся отцом четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена («Ред Булл»), ответил на вопрос, помог бы он другим своим детям стать пилотами.

— У вас есть другие дети, младше Макса. Если бы один из них захотел стать гонщиком, смогли бы вы вложить в это столько же энергии, сколько в карьеру Макса?

— Нет, это невозможно. Я могу сразу сказать, что они не интересуются гонками — и я очень рад этому, так будет лучше. Эти 20 лет с Максом были довольно изнурительными: столько километров в фургоне, механика, подготовка двигателей. Я делал всё это. Мне действительно нравилось то время. Но сейчас у нас другие приоритеты, — приводит слова Ферстаппена-старшего аккаунт RBR Hub в социальной сети Х.