«У меня нет шансов». Йос Ферстаппен — о ежегодных гоночных заездах с сыном

Бывший гонщик Формулы-1 Йос Ферстаппен, являющийся отцом четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена («Ред Булл»), рассказал о гоночных заездах с сыном.

— Макс также говорил, что вы иногда всё ещё соревнуетесь друг с другом — арендуете трассы и гоняетесь просто ради удовольствия. Вы всё ещё этим занимаетесь?

— Да, мы делаем это зимой — в декабре и январе — и продолжаем ежегодно. Это весело.

— Я должен спросить: кто побеждает? Опыт или молодость?

— Нет, у меня нет шансов против него. Он побеждает всегда! Если я отстаю от него на секунду — хотя обычно это больше похоже на полторы секунды, — я уже очень рад. Он очень хорош; он точно знает, где можно выиграть время. Он особенный талант. И с возрастом быстрее не становишься — в этом тоже проблема! — приводит слова Ферстаппена-старшего аккаунт RBR Hub в социальной сети Х.